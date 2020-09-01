ВРП відмовилася відстороняти суддів ОАСК Келеберду, Аблова, Качура та Оругцова

Вища рада правосуддя повернула Генеральному прокурору клопотання щодо відсторонення від здійснення правосуддя судді ОАСК Володимира Келеберди, а також не погодилась на тимчасове відсторонення суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Олексія Огурцова.

Про це повідомляє Укрінформ із з посиланням на пресслужбу ВРП.

“ВРП повернула без розгляду клопотання Генерального прокурора Ірини Венедіктової про тимчасове відсторонення судді Окружного адміністративного суду міста Києва Володимира Келеберди від здійснення правосуддя через порушення порядку повідомлення судді про підозру”, — йдеться в повідомленні.

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Що ж стосується суддів Аблова та Качура, то у пресслужбі зазначили, що "ВРП дійшла висновку, що докази на підтвердження вчинення суддями інкримінованих злочинів, були здобуті у спосіб, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, – без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження".

Також ВРП повернула без розгляду клопотання Генерального прокурора Ірини Венедіктової про тимчасове відсторонення судді Окружного адміністративного суду міста Києва Олексія Огурцова від здійснення правосуддя у зв’язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру. Зокрема, у зв’язку з порушенням статей 135, 276, 278 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо: раніше ВРП відмовилася проводити трансляцію засідання у справі проти суддів Окружного адміністративного суду міста Києва. Йдеться про суддів Павла Вовка, Євгенії Аблова, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, Володимира Келеберди та Ігора Качура. Їх підозрюють у спробах захопити державну владу, втручанні в роботу органів суддівського управління та корупції.