Президент не дає оцінку рішенням судів: на Банковій прокоментували ситуацію з ОАСК

Конституційні повноваження Президента України не дають йому права або обов'язку надавати оцінку рішенням судів чи звинуваченням проти суддів, глава держави може тільки як громадянин висловити власну позицію щодо резонансної інформації.

Як повідомляє Укрінформ, відповідну заяву щодо вимог «відреагувати» на звинувачення проти суддів Окружного адміністративного суду Києва Офіс Президента поширив у соцмережі.

"Президент України, згідно з повноваженнями, які дає йому Конституція, не має права або обов'язку надавати оцінку рішенням судів чи звинуваченням проти суддів. Навіть якщо розглядати повноваження Президента в межах теоретичної концепції так званих прихованих повноважень (inherent powers), не виписаних до Конституції, все одно видається сумнівною вимога до Президента надавати таку оцінку", - підкреслили в Офісі глави держави та нагадали, що Конституцією встановлено чіткий поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову.

Також зазначається, що Президент не може скасовувати дію презумпції невинуватості стосовно окремих осіб.

"Президент, як і будь-який громадянин у державі, може поділитися своїми враженнями щодо певної резонансної інформації, яка стосується відкритих даних кримінальних проваджень, але не більше", - пояснили в ОП.

Водночас в Офісі Президента запевнили, що взяли до відома всю інформацію щодо можливих порушень закону представниками судової гілки влади, а також щодо розгляду відповідних звинувачень у Вищій раді правосуддя, й розраховують, що розслідування такої гучної справи допоможе встановити всі правдиві обставини.

"Саме після зміни влади у 2019 році Національне антикорупційне бюро України одержало всю необхідну законодавчу підтримку для незалежної оперативної роботи. Також були забезпечені всі умови для функціонування Антикорупційного суду. Сподіваємося, що ця політична інвестиція дасть відповідний результат для суспільства й утвердження принципу верховенства права", - додали в ОП.

Разом з тим в Офісі глави держави запевнили, що судова реформа залишається пріоритетом для держави.

При цьому підкреслили, що "чинні конституційні інструменти захисту незалежності суддів і поділу влади на законодавчу, виконавчу й судову значно обмежують можливості не тільки Президента, а й Верховної Ради реалізувати ті бажання щодо звільнення суддів та радикальної перебудови судової системи, які висловлює частина нашого суспільства".

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 3 вересня, громадські активісти влаштували під Офісом Президента акцію "Та послухай ті плівки" з вимогою до Президента Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва, судді якого фігурують у кримінальній справі Національного антикорупційного бюро.

Детективи НАБУ 17 липня провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва і Державної судової адміністрації. Були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістку на допити в НАБУ, тому що всі вони зараз у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п'ятьом суддям суду.

Цього ж дня Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук суддів ОАСК Павла Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрибніченка, Олексія Огурцова, а також членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Остапця і Миколу Сіроша.

12 серпня у САП поінформували, що повторно направили в ОАСК підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс Генпрокурора.

15 серпня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.

1 вересня Вища рада правосуддя повернула без розгляду генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення від правосуддя голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, судді ОАСК Володимира Келеберди, а також не погодилась на тимчасове відсторонення суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура, Олексія Огурцова та Ігоря Погрібніченка.