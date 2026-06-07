В Україні дешевшають помідори

В Україні дешевшають помідори

Укрінформ
Через початок масової реалізації помідорів із літніх теплиць українські комбінати були змушені знизити відпускні ціни в середньому на 15%.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, передає Укрінформ.

Зазначається, що станом на 6 червня великі тепличні комбінати готові відвантажувати наявні партії помідорів по 90-130 грн/кг (2,03-2,93 дол./кг), що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики вважають, що спроби виробників утримати попередні ціни призвели до стрімкого уповільнення збуту, через що вони пішли на цінові поступки. Утім, таке явище є сезонним.

Водночас в аналогічний період минулого року помідори в Україні коштували в середньому на 37% дешевше, ніж зараз, а тогочасне падіння цін було значно суттєвішим.

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Як повідомлялось, на початку червня на українському ринку знизились відпускні ціни на тепличні огірки через збільшення пропозиції овочів із літніх теплиць.

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