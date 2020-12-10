Справа ПриватБанку: суд поновив розгляд позову про повернення акцій Коломойському

Північний апеляційний господарський суд задовольнив прохання пов’язаного із Ігорем Коломойським ТОВ «Солід Дніпро» і поновив провадження у справі щодо оскарження націоналізації ПриватБанку.

Про це Укрінформ повідомили у пресслужбі банку.

У повідомленні йдеться, що 9 грудня 2020 року колегія суддів суду скасувала ухвалу господарського суду Києва від 16 жовтня 2019 року про зупинення провадження у справі №910/1834/19. Як зазначили у ПриватБанку, апеляційна інстанція, незважаючи на порушені строки подання апеляції одним з відповідачів у справі та дію так званого “антиколомойського” закону, фактично поновила провадження щодо скасування націоналізації ПриватБанку.

Саме такі наслідки, на думку фахівців банку, може мати подальший розгляд справи за позовом Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd (кіпрська компанія, яка володіла одним з найбільших пакетів акцій ПриватБанку до його націоналізації та належить Коломойському та Геннадію Боголюбову) про незаконність договору купівлі-продажу ПриватБанку та витребування акцій до розгляду іншого позову Ігоря Коломойського – про визнання незаконною націоналізації ПриватБанку, що наразі розглядається Шостим апеляційним адміністративним судом (справа №826/7432/17).

Як зазначають юристи ПриватБанку, розгляд судом апеляційної скарги депозитарної установи ТОВ "Солід Дніпро" майже через рік після зупинення провадження у справі є порушенням процесуальних норм, адже відповідачем були пропущені строки звернення до суду з апеляційною скаргою. При цьому, ТОВ "Солід Дніпро" жодного разу не брало участі у справі, а розгляд справи просило "здійснити по суті на розсуд суду", а оскаржувана ухвала була вручена апелянту ще 24 жовтня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, до націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій ПриватБанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

Кабінет Міністрів 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той час були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обміняні на акції додаткової емісії банку.

Пізніше, 17 травня 2017 року, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами родини Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб. Родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України.

Після націоналізації держава докапіталізувала ПриватБанк на 155 млрд грн. Портфель непрацюючих кредитів ПриватБанку, який класифікується як пов’язаний із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювали у 212,795 млрд грн.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові спори (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку. У відповідь на це Кабмін, НБУ і ПриватБанк у травні минулого року оскаржили це рішення. А 15 жовтня 2019 року ПриватБанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова. Судді вирішили, що ПриватБанк має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування у сумі близько 3 млрд доларів.