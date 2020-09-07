Кіпр розслідує законність видачі "золотих паспортів" Коломойському й Григоришину - ЗМІ

Кіпрська газета Politis опублікувала імена 34 власників "золотих паспортів", до правомірності видачі яких виникли питання у кіпрської влади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що паспорти були видані на Кіпрі в 2008-2012 роках за програмою "громадянство в обмін на інвестиції в економіку країни". До 2019 року для отримання такого паспорта потрібно було інвестувати в економіку Кіпру 2 мільйони доларів.

Всього в цей період кіпрське громадянство в обмін на інвестиції отримала 141 особа. Цей список був направлений президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом лідерам політичних партій за їхнім запитом.

У листі йдеться, що "із запропонованої таблиці видно, що з 141 заявника (2008-2012 рр.) 25% (34 випадки) в період подачі заяви належали до груп громадян, які або були класифіковані як особи високого ризику, або були звинувачені, поміщені під варту, засуджені, або входили в групи управління компаній, на які були накладені санкції або адміністративні штрафи".

У списку сім громадян України: бізнесмен Ігор Коломойський, його дружина Ірина та донька Анжеліка; партнер Коломойського по бізнесу Геннадій Боголюбов, бізнесмен Костянтин Григоришин, один із засновників корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Віталій Гайдук та його дружина Олена.

У списку, крім даних, отриманих в результаті розслідування, є також примітки, які, очевидно, були зроблені урядом.

За словами Коломойського, "в 2006 році його звинуватили в серії "ворожих" захоплень в результаті застосування сили і вимагання".

Боголюбов, як зазначено, звинувачується в тому, що разом з іншими "через кіпрську дочірню компанію їм вдалося привласнити суму, що дорівнює 5% ВВП України".

Григоришин, на той момент громадянин РФ, який отримав громадянство Кіпру в 2011 році, був заарештований в 2002 році за зберігання наркотиків і зброї і перебуває в міжнародному списку осіб, яких розшукують за фінансове шахрайство на суму кілька мільярдів євро. У 2016 році він отримав громадянство України.

До списку також потрапили 24 громадянина Росії, зокрема співвласник і президент металургійної компанії Evraz Олександр Фролов і заступники голови правління Газпромбанку Олексій Матвєєв і Олександр Муранов.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді минулого року уряд Кіпру позбавив громадянства 26 людей, які його отримали через програму "громадянство за інвестиції".