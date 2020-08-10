Офшори Коломойського: під ОП і двома посольствами вимагали його видачі США

Громадська спільнота «Конституційно-правовий конгрес» у понеділок провела низку акцій із закликом перевірити дані від Мін'юсту США щодо відмивання українським бізнесменом Ігорем Коломойським коштів з ПриватБанку.

Активісти приходили з такою вимогою під ряд посольств, а також під Офіс Президента, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми проводимо акції за те, щоб наші правоохоронні органи якомога швидше і відкрито розглянули інформацію, по якій зараз обвинувачується громадянин (Коломойський – ред.) в США, щоб наші правоохоронні органи сприяли цій справі у США, щоб перевірили факти (від Мін’юсту США щодо Коломойського – ред.). Якщо ці обвинувачення у США відповідають дійсності, ми хочемо, щоб громадянина Коломойського видали США, щоб ми підтримували далі партнерські відносини зі Сполученими Штатами», - розповіли у коментарі Укрінформу представники організації.

Акція за екстрадицію Коломойського до США у Києві / Фото: Володимир Тарасов. Укрінформ

Зокрема, активісти розпочали ці акції під посольством США в Україні, потім вони перемістилися під МЗС, а потім вони прийшли з таким закликом до Офісу Президента, а також до Міністерства внутрішніх справ і няосольства Республіки Ізраїль в Україні.

Сторінка цієї організації у Фейсбуці була створена 9 липня 2020 року.

Як повідомлялося, Мін'юст США обвинувачує Коломойського у відмиванні коштів з ПриватБанку.

6 серпня на сайті Міністерства юстиції США було оприлюднено інформацію, у якій зазначається, що Сполучені Штати подали два цивільні позови про конфіскацію майна в окружний суд Південного округу Флориди, стверджуючи, що комерційна нерухомість у Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас), придбана з використанням коштів, незаконно привласнених із ПриватБанку в Україні, підлягає конфіскації на підставі федерального законодавства про відмивання грошей.

У цих позовах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, обманним шляхом привласнили кошти банку на мільярди доларів.

За інформацією Міністерства юстиції США, обидва отримали шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, коли схема була розкрита, а банк був націоналізований Національним банком України.

Окрім того, як вказав Мін'юст США, у скаргах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів за допомогою безлічі банківських рахунків підставних компаній, перш за все в кіпрському відділенні ПриватБанку, до того, як перевели кошти у Сполучені Штати.

Разом з тим Мін'юст США підкреслив, що всі відповідачі вважаються невинуватими, доки їхня провина не буде доведена в суді.