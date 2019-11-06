Кіпр позбавив громадянства 26 власників “золотих паспортів”

Уряд Кіпру позбавив громадянства 26 людей, які його отримали через програму “громадянство за інвестиції”.

Про це повідомляє Cyprus Mail із посиланням на міністра МВС Кіпру Константіноса Петрідеса.

“У середу уряд (Кіпру — ред.) вирішив позбавити громадянства 26 людей, які його отримали через програму “громадянство за інвестиції””, - йдеться у повідомленні.

При цьому імена вже колишніх громадян острова не були вказані.

Як повідомляє газета, рішення було прийнято після новини про те, що уряд Кіпру видав громадянство за інвестиції малайзійському бізнесмену, якого нині розшукують правоохоронці Малайзії за фінансові злочини.

Раніше уряд, у відповідь на критику щодо легкої процедури отримання громадянства, посилив самі критерії для отримання громадянства через інвестиції, зокрема, запровадивши перевірку походження коштів заявників.

Зазначається, що програма “громадянство за інвестиції” була запроваджена ще в 2004 році, коли економіка Кіпру знаходилася у глибокій рецесії. З моменту відкриття програми, країна отримала, станом на кінець 2018 року, 6 мільярдів євро інвестицій від близько 4 тисяч людей, які й отримали за вклади саме громадянство Кіпру.