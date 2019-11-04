Кабмін вивчає шляхи реалізації подвійного громадянства в Україні — МЗС

Український уряд вивчає два можливі шляхи запровадження концепції подвійного громадянства в Україні.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

“Перше бачення – це скасування у чинному законодавстві тих обмежень, які нині змушують українців позбавлятися свого громадянства для отримання іншого або навпаки не дають можливості людям українського походження отримувати наші паспорти”, - сказав Боднар.

За його словами, інший підхід пропонує розширення статусу закордонного українця.

“Хтось може не хотіти отримувати інше громадянство, комусь такого права не дає законодавство країни проживання. Тому ми працюємо над розширенням спектру прав, які надає ця посвідка. Зараз це лише безвіз, необмежене проживання і можливість навчання. Чесно кажучи, для українців із Західної Європи це не дуже цікаво, але ми хочемо це змінити. Наявність цього статусу мала б давати право на пришвидшене отримання громадянства. Другий етап – це можливість ведення підприємницької діяльності та участі у роботі різних органів. Не скажу про державні, але може йтися про місцеве самоврядування, різні фундації. До того ж деякі привілеї щодо безкоштовного вивчення української мови, професійної освіти”, - зазначив дипломат.

Він додав, що процес запровадження в Україні подвійного громадянства вже перейшов у практичний етап.

“Я сповнений оптимізму щодо цього, бо ми вже перейшли від розмов до конкретних практичних речей. Вже сформовані робочі групи, які працюють над кількома концепціями законопроєктів”, - зауважив Боднар.

Як повідомляв Укрінформ, 26 жовтня віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що в Україні потрібно запровадити подвійне громадянство для українців з діаспори.

За вісім місяців 2019 року громадянство України за указом Президента отримали майже 850 іноземців. Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм надання громадянства України представникам української діаспори за кордоном. Нині Конституція забороняє українцям мати громадянство іншої країни.