Василь Боднар, заступник міністра закордонних справ України

Днями в Оттаві відбувся з’їзд Конгресу українців Канади, що проходить раз на три роки. Члени чи не найбільш впливової української громади обговорювали пріоритети своєї роботи та обирали керівництво. Цьогоріч офіційний Київ на з’їзді представляв заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, який під час перебування у Канаді провів й ряд продуктивних двосторонніх зустрічей із керівництвом держави. Він розповів Укрінформу про досягнуті у Канаді домовленості та “енергетичну підзарядку”, яку отримав під час з’їзду.

МЗС ПРАГНЕ БІЛЬШЕ СПІЛКУВАТИСЯ ІЗ ЗАКОРДОННИМ УКРАЇНСТВОМ

- Якою була мета вашого візиту до Канади?

- Основною ціллю була участь у трирічному з’їзді Конгресу українців Канади. У моєму розумінні, це є одним із нових напрямів політики України щодо закордонних українців: МЗС хоче бути більш активним у комунікаціях із ними, особливо, коли йдеться про далекі країни. Ми хочемо бути більш відкритими і намагаємося притягувати українців з-за кордону додому.

- Що саме ви маєте на увазі?

- Насамперед, це – подвійне громадянство й більше прав для носіїв статусу закордонного українця. Йдеться про можливості працевлаштування, легшого ведення бізнесу, залучення інвестицій, використання іноземного досвіду в різних сферах управління. Наше завдання – зробити Україну максимально привабливою для тих українців, які хочуть повернутися. Робота президента у цьому напрямі полягає у зміні правової бази й розбудові відносин із громадами за кордоном. Посольства, звісно, свою роботу роблять, але до них звикають. Ті установи, які добре працюють, взагалі стають частиною громади. Натомість, приїзд гостей із Києва надсилає сигнал уваги й відкритості й допомагає українцям почувати себе потрібними для України.

- Які ваші враження від з’їзду?

- Це дуже сильна енергетична підзарядка! Поки я стояв на сцені, до мене чоловік п’ять підійшли й сказали, що походять із сусіднього з моїм села. Виявляється, ми – родичі. Я вчора був у історичному музеї, де мав змогу помолитися в українській церкві, і ніби повернувся додому на Тернопільщину.

У цій країні виникає справжнє відчуття дому, хоча й променіє усвідомлення, що всі люди – патріотичні громадяни Канади. Це те, що, можливо, варто і нашим громадянам прищеплювати: відчуття сильної патріотичності до рідної країни.

КАНАДА ЗАСВІДЧИЛА НЕЗМІННІСТЬ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ

- Окрім участі у з’їзді, що ще встигли зробити за кілька днів у Канаді?

- За допомогою посольства вдалося організувати зустрічі із заступниками міністрів оборони й закордонних справ, а також із радником прем’єр-міністра із зовнішньої політики. Ключовими темами переговорів було продовження підтримки України у протидії російській агресії та розвиток домовленостей, досягнутих президентом Зеленським із прем’єр-міністром Трюдо: розширення спектру торгівлі, військово-технічна співпраця, вдосконалення наявних консультаційних механізмів, збільшення продажу зброї тощо. Ми також поговорили про протидію російській агресії, у тому числі гібридними способами.

- Який інтерес у цьому має Канада?

- Те, що Росія намагається робити – проводячи дезінформаційні кампанії, поширюючи фейкові новини, організовуючи кібероперації – є викликом не лише для України. Ми дійсно перебуваємо на лінії фронту і наш досвід мав би бути корисним і для Канади, адже він багатий на нюанси, які тут не дуже відчуваються. Візьмемо для прикладу останню прикру ситуацію із “формулою Штайнмаєра” та розведенням військ. Росія відверто використовує маніпуляції, нібито все вже вирішено. На жаль, хибний наратив, який заряджається російською пропагандою, сприймається й починає працювати. Йдеться не конкретно про Канаду, а про Захід загалом. Формується думка, що саме президент Зеленський чи Україна мають зробити якісь кроки назустріч, а росіяни можуть стояти на своєму. Утім, так не буває. Загальне врегулювання має відбутися на вже записаних принципах. Саме про це ми й говорили із представниками канадського уряду.

- У Канаді щойно відбулися вибори, новий уряд іще не сформовано. Чи є змога у таких умовах домовлятися про щось конкретне?

- Одним із проміжних завдань візиту було не втратити динаміку відносин, ураховуючи, що і в Україні, й у Канаді змінилася влада. Ми дали сигнал, що готові й далі підтримувати співпрацю, розвивати з новим урядом напрацьовані раніше напрями та не хочемо втрачати темпу реалізації досягнутих раніше домовленостей.

Водночас, слід пам’ятати, що оновлення влади у Канаді не докорінні, цілі уряду залишилися ті самі, бюрократична машина не змінилася. Звісно, ми дочекаємося формування уряду й лише після цього вибудовуватимемо подальші комунікації, але вже з розумінням того, що працювали й у проміжний період.

- Чи відчули ви спадкоємність влади? Чи все те, про що домовлялися раніше, залишається актуальним досі?

- Так, звісно. Кожен співрозмовник підтвердив, що всі домовленості залишаються актуальними і всі готові працювати над їх розвитком. Ми не зупиняємося і рухаємося далі. Ця чітка політика підтримки України звучала на всіх зустрічах.