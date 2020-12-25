Татаров має сам довести власну невинуватість — Президент

Президент Володимир Зеленський обговорював із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком питання відкриття НАБУ справи проти його заступника Олега Татарова.

Зараз Татарова усунули від деяких справ в ОП і він має доводити свою невинуватість, заявив глава держави в інтерв'ю виданню "Фокус", повідомляє Укрінформ.

"Тільки-но зʼявилися новини про Татарова, я викликав Єрмака і сказав: "Якщо історія хоча б жодним словом повʼязана з його роботою тут, попроси людину піти". Потім ми дізнаємося, що йдеться про 2017-й. Виявляється, всіх людей у цій справі відпустили", - зазначив Президент.

Зеленський розповів, що наразі Татарова усунули від справ НАБУ, прокуратури й усі ці повноваження передали іншому заступнику керівника ОП Андрію Смирнову. За його словами, це був конфлікт інтересів.

"Ми сказали, щоб Татаров йшов і доводив, що він ні в чому не винен", - пояснив глава держави.

Водночас він підкреслив, що не може робити висновків, чи є Татаров корупціонером, і нагадав, що порушена справа стосується 2017 року.

"Я не був тоді президентом, він не працював в Офісі. Тому фрази "за часів Зеленського знову корупція" – нечесні. Це завдає ран, це позначається на мені особисто. Йдеться не про рейтинг і не про імідж", - додав Зеленський.

Водночас Президент запевнив, що якщо ті, хто працює зі ним, будуть запідозрені в корупції, ці люди будуть звільнені.

"І я таких прикладів у себе в Офісі за півтора року поки не бачив. В армії нічого не крали, бронежилети з дірками не продавали, хабарі не отримували", - запевнив Зеленський.

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Як повідомлялося, 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс на 28 грудня засідання щодо розгляду клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову.

У НАБУ заявили, що 23 грудня 2020 року заступник генерального прокурора Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу Президента від Національного бюро до Служби безпеки України.

Зазначається, що це рішення було ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покривом ночі: відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зроблена о 23:42 год.

У НАБУ наголосили, що законодавство забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.

Раніше САП оголосила, що клопотатиме у ВАКС про обрання заступнику керівника ОП Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

21 грудня Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на паркування в одному з житлових комплексів Києва, а не «квартир для Нацгвардії».

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

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За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.