Микитася відпустили під цілодобовий домашній арешт

Микитася відпустили під цілодобовий домашній арешт

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт колишньому народному депутату і ексвласнику корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю, який є підозрюваним у справі з оборудками квартир для Нацгвардії.

Відповідне рішення було ухвалене під час закритого судового засідання 2 грудня, повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За інформацією джерела агентства, Микитасю змінили запобіжний захід у зв’язку з тим, що він пішов на угоду зі слідством, частково визнав свою провину та погодився компенсувати збитки державі.

НАБУ 2 грудня поінформувало, що підозрюваний у причетності до заволодіння майном Нацгвардії, колишній народний депутат добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у більше як 81 млн грн.

Раніше у цьому ж провадженні з Микитася стягнули заставу у розмірі 30 млн за порушення обов’язків.

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Микитасю, а також ще сімом особам інкримінується участь у корупційній схемі, якою НГУ було завдано шкоди у розмірі 81,64 млн грн.

За даними слідства, у 2000-х роках ГУ внутрішніх військ МВС (з березня 2014 року — ГУ Нацгвардії) та ТОВ-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

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У обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. Проте у 2016-2017 рр. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Вартість цих квартир виявилася на майже 81,64 млн грн меншою за вартість квартир, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

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