Татаров спростовує заяву НАБУ щодо його справи

Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров спростував інформацію про те, що кримінальне провадження щодо нього передано від Служби безпеки до Національного антикорупційного бюро.

Про це, передає Укрінформ, Татаров написав у Телеграмі.

"Інформація, оприлюднена НАБУ, що нібито ВАКС виніс рішення відносно мене не відповідає дійсності. Вищий антикорупціний суд відмовив ініціаторам звернення", - стверджує Татаров.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні НАБУ розповсюдило інформацію, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, відповідно до якого кримінальне провадження стосовно заступника керівника Офісу Президента має бути повернуте до Національного антикорупційного бюро для подальшого розслідування.

Як повідомлялося, Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи заступника голови Офісу Президента Олега Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки.

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У НАБУ розкритикували дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. У прокуратурі ситуацію не коментували.

Сам же Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.

21 грудня Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.