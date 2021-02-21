Ляшко: Дату прибуття COVID-вакцини скажемо, коли літак із нею приземлиться в «Борисполі»

Дата поставки в Україну вакцини AstraZeneca від коронавірусу відома, але її оголосять лише тоді, коли літак із нею сяде в аеропорту «Бориспіль».

Про це в неділю у Чернігівській обласній лікарні журналістам заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вакцина в Україну надійде найближчим часом. Дата поставки відома, але є деякі перемінні, які можуть вплинути. Тому дату скажемо, коли ось точно літак приземлиться в Борисполі», - сказав Ляшко.

За його словами, графік поставки вакцини в регіони залежатиме від того, в який час доби її доставлять в Україну. Якщо це буде до 16-ї години, то розвезення почнеться наступного дня. Якщо після 16-ї, то все залежатиме від швидкості розмитнення, оформлення, розподілу доз по областях.

Головний санітарний лікар зазначив, що для проведення щеплень від COVID-19 в Україні загалом буде працювати до 600 мобільних бригад медиків та 4250 спеціально обладнаних кабінетів.

У Чернігові Ляшко оглянув регіональний склад, де зберігатиметься вакцина, та пункт щеплення в обласній лікарні.

Він додав, що першими вакцину отримають Київ та 6 областей України - Вінницька, Житомирська, Київська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська. Опісля її 11-ма машинами одночасно повезуть в усі інші регіони. Температура зберігання вакцини AstraZeneca становить від +2 до +8°С, тож проблем із цим ніде не буде.

«Холодовий ланцюг буде дотриманий: з літака - до доставки на національний склад, звідти - до регіональних складів, мобільних бригад та пунктів проведення щеплень», - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, глава МОЗ Максим Степанов у неділю, 21 лютого, заявив, що особисто проконтролював відвантаження в Україну першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) із заводу-виробника в індійському місті Пуне. За його словами, 500 тисяч доз зараз транспортуються до Мумбаї, потім буде «довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України»

Степанов 18 лютого вилетів до Індії на перемовини з найбільшим виробником вакцин у світі - Serum Institute of India.

Згодом в Індії повідомили, що поставлять в Україну перший транш вакцини від коронавірусу CoviShield виробництва Serum Institute India – 500 тисяч доз. Її розробив Оксфордський університет і компанія AstraZeneca. Фактично, Covishield - це та ж «оксфордська» вакцина, яку для локального індійського ринку випускає Serum Institute India, зазначили в посольстві Індії.