Вакцину AstraZeneca можуть доставити в Україну 23 лютого – ОП

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca (CoviShield) може бути доставлена в Україну у вівторок, 23 лютого.

Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вакцина вже на шляху (в Україну - ред.), вона вранці , я сподіваюся, вже буде в Україні», - сказав Тимошенко.

За його словами, перша партія їде в Україну не напряму, наступні доставки МОЗ відпрацьовує з логістами.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 21 лютого, заявив, що особисто проконтролював відвантаження в Україну першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) із заводу-виробника в індійському місті Пуне. За його словами, 500 тисяч доз спочатку транспортують до Мумбаї, потім літак зробить зупинку у Стамбулі, і «днями вакцина прибуде до України».

В Україні станом на 22 лютого лабораторно підтверджено 1 307 662 випадки COVID-19, зокрема за добу 3206.