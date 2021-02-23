В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу

В Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) виробника Serum Institute India. Вантаж до аеропорту "Бориспіль" доставив літак Турецьких авіаліній.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.

У першій партії - 500 тисяч доз. Борт з медпрепаратом вилетів з Мумбая 22 лютого та дістався Києва із зупинкою у Стамбулі.

Вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) було зареєстровано для екстреного використання в Україні 23 лютого.

Розробниками цієї вакцини є Оксфордський університет і компанія AstraZeneca. Фактично, йдеться про ту ж "оксфордську" вакцину, яку для локального індійського ринку випускає Serum Institute India. Влітку 2020 року AstraZeneca та Індійський інститут вакцин підписали угоду про виробництво вакцини, щоб "допомогти країнам з низьким і середнім рівнем доходу".

Вакцина Covishield вводиться внутрішньом'язово - дві дози по 0,5 міліграма з інтервалом у 28 днів.

Також Україна отримала інформацію від COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в І–ІІ кварталі 2021 року.