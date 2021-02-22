Вакцина з Індії CoviShield є однією з найбільш ефективних – Зеленський

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca (CoviShield), що прямує до України з Індії, є однією з найкращих за ефективністю.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання щодо ефективності вакцини AstraZeneca (CoviShield), яку доставляють в Україну, глава держави сказав: "Одна з найкращих вакцин... Ми ж говоримо про дві вакцини, на яких ми ставимо перші пріоритети - Pfizer та AstraZeneca".

Президент додав, що не хоче прогнозувати, коли саме прибуде партія вакцини AstraZeneca.

Він також закликав "не нервувати" щодо початку вакцинації в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 21 лютого заявив, що особисто проконтролював відвантаження в Україну першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) із заводу-виробника в індійському місті Пуне. За його словами, днями вакцина прибуде до України.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна організаційно готова до прибуття будь-якого типу і кількості вакцин, зокрема розроблено план негайного розвезення препаратів на обласні склади.

В Україні станом на 22 лютого лабораторно підтверджено 1 307 662 випадки COVID-19, зокрема за добу 3206.