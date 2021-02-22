Вакцина з Індії CoviShield є однією з найбільш ефективних – Зеленський
Про це Президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура», повідомляє кореспондент Укрінформу.
Відповідаючи на запитання щодо ефективності вакцини AstraZeneca (CoviShield), яку доставляють в Україну, глава держави сказав: "Одна з найкращих вакцин... Ми ж говоримо про дві вакцини, на яких ми ставимо перші пріоритети - Pfizer та AstraZeneca".
Президент додав, що не хоче прогнозувати, коли саме прибуде партія вакцини AstraZeneca.
Він також закликав "не нервувати" щодо початку вакцинації в Україні.
Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 21 лютого заявив, що особисто проконтролював відвантаження в Україну першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) із заводу-виробника в індійському місті Пуне. За його словами, днями вакцина прибуде до України.
Раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна організаційно готова до прибуття будь-якого типу і кількості вакцин, зокрема розроблено план негайного розвезення препаратів на обласні склади.
В Україні станом на 22 лютого лабораторно підтверджено 1 307 662 випадки COVID-19, зокрема за добу 3206.