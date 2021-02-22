Україна отримає додаткові 5 мільйонів доз вакцини NovaVax - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов домовився з Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз американської вакцини проти коронавірусної хвороби NovaVax.

Як передає Укрінформ, про це Степанов написав у Фейсбуці.

"Ще одна позитивна новина з індійського Пуне та найбільшого у світі виробника вакцин Serum Institute. Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору", - написав Степанов.

За його словами, загальний обсяг вакцин NovaVax, який очікується в Україні, на сьогодні становить 15 млн. Постачати вакцини NovaVax планується з липня 2021р.

Як повідомляв Укрінформ, найближчим часом очікується прибуття в Україну 500 тис. доз вакцини від коронавірусної хвороби AstraZeneca (CoviShield).

Oxford/AstraZeneca - це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання. Serum Institute постачає свою продукцію в 140 країн світу.

В Україні за минулу добу виявлено 3206 випадків зараження коронавірусом. За весь час пандемії в Україні коронавірус виявлено у 1 307 662 осіб, з них уже одужали 1 147 426, померло 25 156 пацієнтів.