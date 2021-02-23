У МОЗ розповіли, як записатися на вакцинацію від коронавірусу

Запис на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих буде відкрито з 1 березня і відбуватиметься він через застосунок “Дія”, портал “Дія” та контакт-центр МОЗ з питань COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

"МОЗ спільно з Мінцифри збільшили кількість послуг, які може отримати громадянин у своєму смартфоні або з комп’ютера, не виходячи з дому. Ми створили послугу - запис до листа очікування на вакцинацію від COVID-19, який буде доступний у застосунку та на порталі “Дія”. Це дуже важливо і стосується українців, які хочуть записатися в чергу (на вакцинацію), віком від 18 до 59 років. Ідея полягає в наступному: кожен охочий з 1 березня матиме змогу потрапити до цього списку і зробити це можна буде на порталі “Дія”, застосунку “Дія” і за допомогою контактного центру”, - пояснив Кучер.

Заступник міністра нагадав, що відповідно до дорожньої карти вакцинації від COVID-19 передбачено наступну послідовність вакцинації: на першому етапі будуть вакцинувати медпрацівників лікарень, які працюють із хворими на COVID-19, мешканців закладів для людей похилого віку, військовослужбовців у зоні проведення ООС; на другому етапі — медпрацівників, людей похилого віку 80+ та соціальних працівників; на третьому етапі - людей віком від 65 років, працівників критично важливих структур, державної безпеки, працівники сфери освіти; на четвертому етапі - людей від 60 років, людей з хронічними захворюваннями, осіб, які працюють та відбувають покарання в місцях обмеження волі.

Українці віком від 18 до 59 років, які не входять в зазначені групи вакцинації, можуть вакцинуватися на 5-му етапі.

“Коли згідно з дорожньою картою з вакцинації настане відповідний етап, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатися до пункту щеплення, обравши відповідний найближчий пункт, дату та час візиту”, - сказав Кучер.

Читайте також: В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca для екстреного використання

Кучер додав, що зараз йде підготовка контакт-центру до прийому звернень громадян з приводу запису на вакцинацію, зокрема тестуються деякі внутрішні процеси.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого очікується прибуття в Україну 500 тис. доз вакцини від коронавірусної хвороби AstraZeneca (CoviShield).

Oxford/AstraZeneca - це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання. Serum Institute постачає свою продукцію в 140 країн світу.

Фото: PA Images