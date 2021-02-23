В ОП підтвердили, що зранку в «Борисполі» чекають на літак з вакциною

Перша партія вакцини проти COVID має прибути в аеропорт "Бориспіль" у вівторок зранку, наступне постачання очікуються за 7-10 днів.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, повідомляє Укрінформ.

"Завтра, як я казав, уранці вакцина прибуває, уже і ваші колеги-журналісти про це знають, надавалася їм інформація, завтра зранку вона (вакцина - ред.) буде тут. Це інформація з МОЗу, інформація з логістичної компанії. Уже літак уранці буде в "Борисполі", це перша партія", - сказав він.

За його словами, наступне постачання вакцин очікуються через тиждень - максимум 10 днів.

Також Тимошенко розповів, що одразу після прильоту літака вакцина буде переміщена на перший логістичний склад, із якого у деякі регіони доставлятиметься того ж самого дня, а в деякі - у наступні дні.

Заступник керівника ОП пояснив, що як тільки вакцина прибуде в регіон, одразу мобільні групи, яких загалом по країні налічується близько 600, починатимуть робити щеплення.

Тимошенко нагадав, що першими вакцинуватимуть лікарів, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 21 лютого заявив, що особисто проконтролював відвантаження в Україну першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) із заводу-виробника в індійському місті Пуне. За його словами, 500 тисяч доз спочатку транспортують до Мумбаї, потім літак зробить зупинку у Стамбулі, і «днями вакцина прибуде до України».

В Україні станом на 22 лютого лабораторно підтверджено 1 307 662 випадки COVID-19, зокрема за добу 3206.

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