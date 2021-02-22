Вакцина CoviSheild – в дорозі в Україну. Які відомості про неї – достовірні

Вакцина CoviSheild від Serum Institute of India – похідна/генерик вакцини від Oxford-AstraZeneka

Вона летить. Вакцина CoviSheild, яка є результатом спільної розробки Оксфордського університету та фармацевтичної кампанії AstraZeneka. Ще 4 липня 2020 було підписано угоду між AstraZeneka Serum Institute of India про надання добровільної ліцензії на виготовлення та відправку 1 млрд доз вакцин для країн з низьким та середнім рівнем доходу. Оригінал офіційної заяви – тут.

Вакцина під назвою CoviSheild від Serum Institute of India є похідною/генериком вакцини від Oxford-AstraZeneka. Термін «генерики» – частіше застосовується для лікарських засобів, які є хімічною сполукою або молекулою. Генерик означає, що даний лікарський засіб має ідентичну дієву речовину (хімічну сполуку або молекулу), як і в оригінальному / брендовому лікарському засобі, й відповідно – має таку саму ефективність, якість та безпеку для людини.

У випадку з вакцинами ми маємо справу НЕ з молекулою або з хімічною сполукою, а рекомбінантною векторною вакциною.

Що це означає? Що вакцина CoviSheild генетично побудована на такому ж самому аденовірусі шимпанзе зі зниженою здатністю до реплікації та містить у собі частинку (спайковий протеїн) від вірусу SARS-CoV-2, як і вакцина від Oxford-AstraZenekа.

Теоретично, це генерик вакцини від Oxford-AstraZenekа, яка отримала реєстрацію від Європейської агенції з лікарських засобів (Eropean Medicines Agency). Але використання терміну «генерик» для вакцини – не зовсім коректне з точку зору фахових знань.

Вакцина CoviSheild від Serum Institute of India отримала дозвіл на використання в умовах надзвичайної ситуації (emergency use) від Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Це дозвіл на використання незареєстрованої вакцини.

ЖОДНА вакцина від коронавірусу в світі НЕ МАЄ прекваліфікації від ВООЗ.

Тому пану міністру на своїй сторінці в ФБ не треба писати неправду, що CoviShield має прекваліфікацію від ВООЗ.

Справедливості заради, 28 вакцин від Serum Institute of India вже мають прекваліфікацію від ВООЗ, що відповідно дає нам право очікувати, що вакцина CoviShield виготовлена в умовах і на обладнанні, які вже були оглянуті й сертифіковані спеціалістами ВООЗ для виготовлення інших якісних, безпечних та ефективних вакцин.

В підсумку: до нас летить скоріш за все якісний варіант вакцини AZD1222 – саме так називається оригінальна вакцина від Oxford-AstraZeneka. Вакцина CoviSheild від Serum Institute of India має ефективність 63%. Для захисту від коронавірусу потрібно зробити дві ін’єкції з проміжком від 4 до 12 тижнів між першою та другою імунізацією. Зберігається вакцина при температурі від +2 до +8С, що можна досягнути зберіганням у звичайних побутових холодильниках, які є у всіх амбулаторіях та центрах первинної медико-санітарної допомоги, котрі здійснюють вакцинацію від будь-яких інших захворювань.

Будьте здорові й поширюйте лише правдиву інформацію.

Вікторія Тимошевська, директор програми "Громадське здоров'я" Міжнародного фонду "Відродження"