COVID-вакцинація знижує ризик госпіталізації до 94%

Британські науковці з'ясували, що вакцинація від хвороби COVID-19 знижує ризик госпіталізації хворих до 94%.

Як передає Укрінформ, про це інформує LBC.

В рамках дослідження було встановлено, що зростання масштабів вакцинації у Великій Британії сприяє суттєвому зниженню ризику госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Дослідники з університетів Единбурга, Стратклайда, Абердіна, Глазго та Сент-Ендрю проаналізували набір даних, що охоплює все населення Шотландії і становить 5,4 мільйона людей.

Дослідження показало, що після четвертого тижня кампанії вакцинації медичними засобами Pfizer та AstraZeneca в Шотландії зменшився ризик госпіталізації хворих від 85% до 94%.

Очільник команди дослідників професор Азіз Шейх, директор Едінбурзького університету сказав: "Тепер ми маємо докази, по всій країні, що вакцинація забезпечує захист від госпіталізації з COVID-19".

За даними Worldometer, від початку пандемії у світі виявлено 112 036 858 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 479 412 летальних, одужали 87 401 242 людини.

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