Кількість випадків коронавірусу у світі наближається до 112 мільйонів

У світі станом на ранок 22 лютого підтверджено майже 112 мільйонів випадків коронавірусу, з них понад 2,4 млн летальних.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу Worldometer. Згідно з ними, від початку пандемії у світі виявлено 111 962 912 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 478 165 летальних, при цьому 87 331 761 особа одужала. Найбільше хворих виявлено у США (28 765 423), Індії (11 005 850) та Бразилії (10 168 174). Читайте також: Глобальна COVID-вакцинація: у світі зробили вже понад 202 мільйони щеплень Водночас найбільший добовий приріст випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано у Мексиці (3 104).