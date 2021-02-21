Глобальна COVID-вакцинація: у світі зробили вже понад 202 мільйони щеплень

Жителі 88 країн отримали більш як 202 мільйони доз вакцин проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Bloomberg.

За останніми показниками, за день у світі проводилося по 6,35 мільйона уколів вакцини.

Як зазначається, на сьогодні число американців, які отримали принаймні одну дозу вакцини, більше, ніж тих, хто дав позитивний результат на вірус з початку пандемії. США, як відомо, є світовим рекордсменом за цим показником, там на сьогодні зареєстровано понад 28 мільйонів випадків коронавірусу.

На цей момент у США зроблено 61,3 мільйона щеплень - за останній тиждень вводили в середньому по 1,32 мільйона доз на день.

Фото: Belga