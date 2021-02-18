Тяжка форма COVID-19 дає серйозні ускладнення на серце

Нещодавне дослідження (магнітно-резонансна томографія) показало, що майже в половини зі 148 пацієнтів після одужання від тяжких форм COVID-19 з’явилися пошкодження серцевої тканини — міокардит, ішемія та інші.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в результатах дослідження, опублікованих у науковому медичному журналі Europena Heart Journal.

Відтак, це підтверджує попередні дослідження про те, що COVID-19 дає ускладнення на серце.

Порушення в роботі серця — один із найпоширеніших побічних ефектів COVID-19, а також серйозний фактор ризику, який може вплинути на смерть від цієї хвороби. Тому вчені активно досліджують, до яких наслідків може приводити зараження коронавірусом нового типу для людей із хронічними хворобами серця та іншими станами, які пов’язані з роботою цього органу, — наприклад, ожирінням або діабетом.

В ході нового дослідження лікарі з Великої Британії і США досліджували 148 пацієнтів, яких виписали з шести лондонських клінік в червні 2020 року. Хвороба протікала у них у важкій формі — лікарі були змушені їх госпіталізувати, а 48 знадобилося і примусове вентилювання легенів. Головною ознакою, за якими пацієнтів відбирали для дослідження, був високий рівень тропоніну. Цей білок бере участь в процесі скорочення м’язів. Він виділяється в кров, коли м’яз з тих чи інших причин пошкоджується.

У підсумку, магнітно-резонансна томографія показала, що у 80 з 148 пацієнтів (54%) серцевий м’яз мав пошкодження. Докладний аналіз показав, що частина з них були старими, а частина — новими, що з’явилися через коронавірусну інфекцію. У 39 пацієнтів (26%) пошкодження носили запальний характер, у 32 (22%) томографія показала ішемічну хворобу серця, а ще у дев’яти і те, й інше.

Читайте також: Вчені назвали три нові симптоми коронавірусу

Вчені сподіваються, що отримані результати дозволять їм у майбутньому запобігати подібним пошкодженням, а також заздалегідь визначати, яким пацієнтам потрібно більше уваги і виписаних ліків, щоб максимально зменшити наслідки від COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 18 лютого, у світі вже підтверджено 110 435 754 випадки COVID-19, включаючи 2 441 044 летальних.