Вчені назвали три «очні симптоми» коронавірусу

Опитування заражених коронавірусом показало, якими трьома проявами в області очей може супроводжуватися COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у дослідженні співробітників факультету охорони здоров'я, освіти, медицини та соціального захисту Університету Англії Раскін (Кембридж, Великобританія), опублікованому у виданні BMJ.

За словами авторів роботи, хоча очним проявам коронавірусу не надають великого значення заи наявності інших, більш серйозних ознак хвороби, ігнорувати їх не можна, оскільки очі - одні з органів, через які вірус може легко проникати в організм.

«Найбільш часто вказуються симптомами були сухий кашель (66%), лихоманка (76%), втома (90%) і втрата нюху / смаку (70%). Інші повідомляли про болі в горлі (53%), діарею (28%), головний біль (19%), задишки (15%), міалгії / інших болях (12%). Трьома ж найбільш частими "очними симптомами", з якими стикалися учасники, виявилися світлобоязнь (18%), біль в очах (16%) і свербіж (17%). Частота болів була значно вище під час хвороби - порівняно зі станом до COVID-19 (5%). Відмінностей між чоловіками і жінками ми не виявили», - цитує медиків Naked Science.

Крім цього, 81% респондентів повідомили, що так звані очні прояви коронавірусу у них виникли протягом двох тижнів після інших симптомів. А зберігалися ці ознаки, за словами 80% учасників опитування, менше 14 днів.

У дослідженні, яке проводили методом анонімного онлайн-анкетування з 16 квітня по 20 липень 2020 року, взяли участь 83 дорослих людини з позитивним результатом на COVID-19 (чоловіки - 35%, жінки - 65%).