Вчені вперше зробили 3D-знімок коронавірусу SARS-CoV-2

Австрійські вчені з компанії Nanographics на основі даних колег з китайського університету Ціньхуа вперше зробили тривимірний знімок коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт компанії.

«Раніше ми візуалізували науково точні атомістичні моделі SARS-CoV-2. Тепер ми пропонуємо вам подивитися на справжній віріон SARS-CoV-2 у 3D», - йдеться у повідомленні.

Китайським науковцям вдалося виділити з проб неушкоджені частки SARS-CoV-2, відсканувати їх і зберегти в цифровому форматі.

«За допомогою наших колег з KAUST ми змогли перетворити ці скани у приголомшливі візуалізації, що відображають форму віріонів SARS-CoV-2», - додали у компанії.

Потім студія дещо відредагувала зображення, щоб зробити його кращим для сприйняття. Вчені розфарбували структуру вірусу різними кольорами.

Зазначається, що віруси не мають звичного для людини кольору.

3D-зображення вірусу отримали за допомогою електронів, які не пов'язані з кольорами, які бачить людина, тому Nanographic і представила зображення у кольорах на власний розсуд.

«Ми хотіли використати різні кольори, щоб відрізнити різні частини вірусу один від одного, бо в іншому випадку вони б змішалися. Ми вибрали яскраво-рожевий колір для шипів, щоб показати, що вони є частиною вірусу, відповідальною за прикріплення до клітин-господарів та їх зараження. Інша частина вірусу показана в приглушених холодних кольорах», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19, зафіксували у грудні 2019 року у китайському місті Ухань.

Станом на 21 січня у світі виявлено 97 388 314 випадків COVID-19, зокрема 2 085 525 летальних, одужали 69 948 686 осіб.

Наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу. «Британський» штам виявили вже у 60 країнах, «південноафриканський» - у 23.