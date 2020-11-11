Вчені створили найточнішу 3D-модель коронавірусу

Дослідники з Університету науки й технологій ім. короля Абдалли у Саудівській Аравії представили найточнішу 3D-модель коронавірусу SARS-CoV-2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Вчені сподіваються, що представлена модель допоможе розробити ліки проти коронавірусу.

Зазначається, що для створення моделі дослідники зібрали всі відомі на сьогоднішній день дані про структуру коронавірусу.

Саме зображення поверхні частинки вірусу з високою роздільною здатністю вони отримали за допомогою скануючих електронних мікроскопів.

«Наша 3D-модель демонструє сучасну структуру SARS-CoV-2 на атомістичному рівні та розкриває деталі вірусу, які раніше неможливо було побачити. Наприклад, як ми вважаємо, що нуклеокапсидні білки утворюють структуру подібну на мотузку всередині нього», - зазначив науковець Ондрей Стрнад.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 11 листопада зафіксовано 51 810 343 випадків COVID-19. Серед них 1 279 546 – летальних, одужали вже 36 395 204 людини.