Вчені знайшли простий спосіб знищення коронавірусу до 99,9%
Як передає Укрінформ, робота вчених опублікована у Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.
Науковці сподіваються, що нові знання допоможуть ефективно та просто дезінфікувати громадські місця й транспорт, а з часом і приватні будинки.
«Ми знищили коронавірус використовуючи дешевші й доступні світлодіодні лампи, які споживають менше енергії й не містять ртуть, як звичайні лампи. Їх можна буде впроваджувати у всіх сферах життя людини для профілактики», – цитує 24 Техно авторку дослідження Хадасу Мамане.
Водночас, автори наголошують, що людина не повинна піддаватися прямому впливу випромінювання ультрафіолетових світлодіодів з довжиною хвилі 285 нм.
24 Техно нагадує, як довго коронавірус зберігається на поверхнях:
- На папері – 3 години,
- На одязі – до 2 днів,
- На обробленому дереві – до 2 днів,
- На склі – до 4 днів,
- На пластику – до 7 днів,
- На поверхні медичних масок – до 7 днів.