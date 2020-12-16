Вчені знайшли простий спосіб знищення коронавірусу до 99,9%

Вчені знайшли простий спосіб знищення коронавірусу до 99,9%

Дослідження
Укрінформ
Експерименти вчених з Тель-Авівського університету показали, що коронавірус можна легко вбити випроміненням ультрафіолетових світлодіодів. Дослідники визначили найоптимальнішу довжину хвилі, яка знищує 99,9% вірусу.

Як передає Укрінформ, робота вчених опублікована у Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.

Науковці сподіваються, що нові знання допоможуть ефективно та просто дезінфікувати громадські місця й транспорт, а з часом і приватні будинки.

«Ми знищили коронавірус використовуючи дешевші й доступні світлодіодні лампи, які споживають менше енергії й не містять ртуть, як звичайні лампи. Їх можна буде впроваджувати у всіх сферах життя людини для профілактики», – цитує 24 Техно авторку дослідження Хадасу Мамане.

Читайте також: Вчені з'ясували, чим небезпечний безсимптомний COVID-19

Водночас, автори наголошують, що людина не повинна піддаватися прямому впливу випромінювання ультрафіолетових світлодіодів з довжиною хвилі 285 нм.

24 Техно нагадує, як довго коронавірус зберігається на поверхнях:

  • На папері – 3 години,
  • На одязі – до 2 днів,
  • На обробленому дереві – до 2 днів,
  • На склі – до 4 днів,
  • На пластику – до 7 днів,
  • На поверхні медичних масок – до 7 днів.
більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-