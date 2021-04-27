На Харківщині повністю використали вакцину Pfizer

На Харківщині повністю використали Pfizer і чекають на цьому тижні на поставку другої партії вакцини.

Про це повідомив на брифінгу заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк, передає кореспондент Укрінформу.

«Відповідна категорія громадян була повністю щеплена за поточний тиждень. Очікуємо на додаткову дозу в тій самій кількості Pfizer для тієї ж самої категорії громадян», — сказав Черняк.

Щодо вакцини Covishield, то заступник голови ОДА повідомив, що її майже всю використали за минулі вихідні.

«Ми вже на завершальному етапі. Там залишилася невелика кількість доз по пунктах щеплення, в яких ми сьогодні працюємо на території області. Так само в нас активно йде кампанія по CoronaVac. Всі категорії, які визначені, отримують повною мірою вакцинацію», — додав Черняк.

Як повідомлялося, область отримала 1170 доз вакцини Pfizer для щеплення підопічних і працівників інтернатних установ регіону.

За даними Черняка, в області працює 19 мобільних бригад і діє 124 пункти щеплення.

Станом на 23 квітня в регіоні не використали трохи більш як 2 тис. доз вакцини CoviShield, через що в МОЗ пообіцяли направити моніторингову перевірку.

За даними Харківського обласного лабораторного центру, станом на 26 квітня на Харківщині вакциновані 20 754 людини.

В області зареєстровано 132504 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 103453 хворих одужало, 2615 – померло. З 11 квітня Харківщина знаходиться в червоній зоні епіднебезпеки.

В Україні за минулу добу, 25 квітня, зареєстрували 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби, летальних - 195.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard