В Ізраїлі вивчають зв'язок між щепленням Pfizer та міокардитом у молоді

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю досліджує випадки запалення міокарду в молодих людей до 30 років після щеплення вакциною Pfizer.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в Ізраїлі було зафіксовано «десятки випадків» розвитку міокардиту в чоловіків віком до 30 років, переважно після введення другої дози вакцини від коронавірусу Pfizer.

Утім, за словами координатора з питань коронавірусної пандемії в Ізраїлі Нахмана Еша, невідомо, чи ці випадки пов’язані з вакциною, і міністерство охорони здоров'я зараз перевіряє, чи «є перевищення захворюваності (показник захворюваності), і чи можна це віднести до вакцин».

Читайте також: У Польщі та Мексиці виявили підроблені вакцини Pfizer

Представники компанії Pfizer зазначили, що їм невідомо про вищий рівень виникнення цього стану внаслідок вакцинації, ніж він зазвичай спостерігається в населення.

«Наразі немає свідчень того, що міокардит є ризиком, пов'язаним із застосуванням вакцини від COVID-19 Pfizer/BNT», - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, 23 квітня міністерство охорони здоров’я Ізраїлю заявило, що минулої доби в країні - вперше за 10 місяців - не зареєстровано смертей від пандемії коронавірусу. Дані МОЗ засвідчують, що в Ізраїлі 5 005 418 осіб, або близько 54% населення, отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу.