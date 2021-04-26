Вакцинація в Україні: найбільше COVID-щеплень отримали дві вікові групи

За віковим розподілом найбільше щеплених від коронавірусу у вікових категоріях 20-39 років та 40-49 років; серед професійних груп найбільше щеплень проведено серед медиків.

Про це під час вебінару "Вакцинальний Upgrade" повідомив керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров'я Олександр Заіка.

"Найбільше щеплених - у вікових когортах 20-39 років та 40-49 років. Це ті лікарі, які працюють в лікарнях, де надають допомогу хворим на COVID-19, на первинці, в "екстренці", - сказав Заіка.

За його словами, близько 150 тис. щеплень проведено саме серед лікарів, у медзакладах незалежно від форми власності. На другому місці за кількістю щеплень - цільова група "Інші" із близько 100 тис. щеплень, на третьому - військовослужбовці, які перебувають в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

"Із завтрішнього дня, а особливо критичними будуть середа, четвер і п'ятниця - це ті дні, коли кожен вакцинальний пункт, який створений на базі існуючого або відкрився під вакцинацію від COVID-19, повинен буде, відповідно до планів Міністерства охорони здоров'я, робити щонайменше 30 щеплень на добу особам віком 65+", - повідомив Заіка.

У ЦГЗ розраховують, що це допоможе збільшити кількість вакцинованих осіб серед українців старшого віку.

Заіка зазначив, що найбільші можливості й найбільшу кількість щеплень наразі проводять у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях. Найменшу кількість пунктів щеплення створили у Запорізькій області, а найменше щеплень проводиться у Чернігівській, Луганській та Чернівецькій областях.

Як повідомлялося, за неділю, 25 квітня від COVID-19 було провакциновано 1114 осіб, усього з початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини від коронавірусної хвороби отримали 528 028 людей, завершили вакцинацію 5 осіб.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові, 200 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 117 тис. доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech та 367,2 тис. доз вакцини AstraZeneca-SkBio, виробленої SK Bioscience.