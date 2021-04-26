Лікарка-епідеміолог назвала COVID-штами, стійкі до антитіл

Частина штамів COVID-19 буде уникати імунної відповіді. Зокрема, це стосується південноафриканського та бразильського штамів.

Про це на онлайн-конференції, яку організував Укрінформ, розповіла епідеміолог, завідувачка кафедри епідеміології Львівського НМУ ім. Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград.

“На превеликий жаль, ми з самого початку передбачали, що буде частина штамів, які будуть уникати імунної відповіді, оскільки було виявлено три такі серйозні мутації, які давали можливість вірусу краще реплікуватися. І на превеликий жаль, частина штамів, які виникли, виявилися резистентними. Серед таких штамів - штами, які належать до лінії P, тобто ми їх називаємо бразильський штам, хоча там є теж ціла лінійка різних мутацій вірусів. Другий - південноафриканський. Ці два варіанти виявилися вкрай стійкими як до антитіл, які були у перехворілих людей, так і до антитіл, які індукувалися при введенні тієї чи іншої вакцини”, - розповіла Виноград.

Вона зазначила, що наприклад, південноафриканський штам - один з більш стабільних до впливу антитіл, які виникають при інфікуванні людини іншими штамами коронавірусу. Таким чином, за словами Виноград постало питання доцільності використання певних вакцин на тих територіях, де був спочатку виявлений цей штам COVID-19.

За її словами, з урахуванням цього провідні виробники вакцин були змушені піти на додаткові дослідження, які дозволили б випускати вакцини, що будуть відповідати актуальним штамам коронавірусної хвороби.

Виноград також зауважила, що Україна, як більшість країн, відкрита, йде міграція населення, і це викликає занепокоєння. Також вона нагадала, що в Африці є український миротворчий контингент місії ООН, і він теж піддається ризику інфікування.

“Звідти приходить інформація про високу активність епідемічного процесу. А там циркулює той нігерійський штам, тобто там сформувався цілий клан штамів, там не один південноафриканський, а дуже їх велике розмаїття. Це є проблема занесення на нашу територію тих чи інших штамів з непрогнозованими наслідками для екології на загал”, - сказала Виноград.

Також за словами Виноград, поки що немає відповіді на індійський штам COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 квітня в світі зареєстровано 147 184 492 випадки захворювання на COVID-19, померло 3 108 705 осіб, одужало 84 905 5723 особи.