Тест на антитіла після COVID-вакцинації здавати не треба — імунолог

Після вакцинації від COVID-19 не має сенсу робити тест на визначення антитіл.

Про це на онлайн-конференції, організованій Укрінформом, сказав дитячий інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

«Не варто здавати. Не визначено на сьогодні, який рівень антитіл вважати захисним. По друге, існують різні тести, за різною методологією вони визначають антитіла і до різних компонентів вірусу вони можуть визначати антитіла", - сказав Лапій.

Він наголосив, що на комерційному ринку зараз дуже багато пропозицій щодо визначення рівня антитіл до COVID-19. Втім, за словами експерта, ті вакцини, які дозволені до використання в Україні, і вакцина Comirnaty, і Covishield і Коронавак, мають майже 100% імуногенність, що перевіряється на 1 та 2 стадії клінічних досліджень.

«Людина, яка отримує вакцинацію, формує майже у 100% імунну відповідь. Тоді, коли стоїть питання що ви хочете цим дізнатися (тестування на антитіла після вакцинації — ред.), вам потрібно отримати другу дозу, і не витрачати свою кров і свої кошти для того, щоб підтвердити результати клінічних досліджень, які вже були проведені», - сказав Лапій.

За його словами, на здатність вакцини формувати імунітет від хвороби може вплинути порушення під час транспортування та зберігання вакцини. Але для цих процесів використовуються спеціальні настанови, які дозволяють проводити моніторинг весь шлях вакцини від виробника, від отримувача в Україні до пункту щеплення. Також, додав експерт, не повинно бути упереджень щодо вакцинації тих, хто вже перехворів на COVID-19.

«Вакцинація є безпечною. Якщо ми говоримо про вакцинацію тих, хто перехворів, вакцинація дозволяє збільшити в рази рівень антитіл, і все більше з'являється даних про те, що при цьому збільшується і рівень захисту, те, що відомо в імунології як вторинна імунна відповідь. Тож в даному випадку є рекомендації в інших країнах, і в Україні, по можливості отримати після COVID-19 вакцинацію для кращого захисту», - сказав Лапій.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 квітня в Україні першу дозу вакцини від коронавірусної хвороби отримали 528 028 людей.