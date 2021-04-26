Щепленим Covishield другу дозу зроблять корейською вакциною - імунолог

Вакцини від коронавірусу Covishield та SkBio є взаємозамінними.

Про це під час пресконференції, організованої Укрінформом, повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, лікар-імунолог Федір Лапій.

"Чи є вона взаємозамінна вакцині Covishield? Так це є вакцина не просто ідентична, а вона є взаємозамінна, бо по своїй технології виготовлена так само. Люди, які отримали першу дозу вакцини Covishield, отримають другу дозу вакциною SkBio", - сказав Лапій.

Він підкреслив, що вакцина SkBio отримала дозвіл на екстрене використання від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Цей препарат відноситься до векторних вакцин. Він вводиться за тією ж схемою, як і вакцина, виготовлена безпосередньо AstraZeneca, тобто, дві дози з інтервалом 4-12 тижнів.

Як повідомлялося, Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, а також людей 80+ років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

Також в Україні є 200 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона також знаходиться на останніх стадіях погодження Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування. В Україні вакцину зареєстрували 9 березня 2021 року.

16 квітня 2021 року до України прибуло 117 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech у рамках глобальної ініціативи COVAX. Вакцина дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Її застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

23 квітня 2021 року Україна отримала також 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio виробленої SK Bioscience, Південна Корея. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). В Україні її зареєстрували 20 квітня 2021 року.