В Україні - 11 627 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 28 квітня, зареєстрували 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 387.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"11 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників.", - зазначив він.

Також, за наведеними міністром даними, за минулу добу було госпіталізовано 3 096 осіб, сталося 387 летальних випадки, зафіксовано 18 442 особи, що одужали; здійснено тестувань за добу – 93 463 (зокрема методом ПЛР – 41 499, методом ІФА – 16 569, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 395).

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 059 465 осіб; одужало – 1 635 333 особи; летальних випадків – 43 778; проведено ПЛР-тестувань – 9 377 391.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1203), Дніпропетровській (1 021), м Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.

За добу 26 квітня 70 469 людей щеплено проти COVID-19.

629 184 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу, 27 квітня, зареєстрували 9 590 випадків коронавірусної хвороби.