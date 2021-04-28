За добу в Україні зафіксували 9 590 випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 27 квітня, зареєстрували 9 590 випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані РНБО, передає Укрінформ.

За добу зафіксовано 441 летальний випадок від коронавірусу, одужали - 20 062. Хворіють зараз 387 556 осіб.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 047 838 осіб, з них 1 616 891 одужала, летальних випадків - 43 391.

Читайте також: Степанов прогнозує майже мільйон доз вакцини Pfizer вже у травні

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1070), Донецькій (811), Харківській (818), Львівській (530), Одеській (522) областях.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов поінформував, що за минулу добу в Україні госпіталізували з коронавірусом 3 623 особи.

Крім того, за даними Степанова, за добу 27 квітня в країні щеплено проти коронавірусу 19 590 осіб. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 558 716 осіб, з них отримали одну дозу – 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).