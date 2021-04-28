Києву дозволили вийти з «червоної» зони 1 травня

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати червоний рівень епідемічної небезпеки у Києві з 1 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

«За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 01 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва, та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки», - написав Немчінов.

Як повідомляв Укрінформ, Київ, згідно з рішенням Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, перебував у червоній зоні з 23 березня. Тоді у столиці закрили непродовольчі ринки та магазини, спортивні зали, басейни, фітнес-центри, ТРЦ, ресторани.

Із 5 квітня міська влада ще посилила карантинні обмеження, закривши школи й дитячі садочки та дозволивши проїзд у громадському транспорті лише за спецперепустками.

У Києві за минулу добу, 27 квітня, зафіксували 1070 випадків коронавірусної хвороби. У медзакладах столиці лікуються 2829 пацієнтів з коронавірусом.