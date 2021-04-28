Місцева влада не може виводити регіони з «червоної» зони – Немчінов
Про це міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов сказав на брифінгу за результатами чергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформ.
«Щодо рішення місцевих комісій, в тому числі київської, то вони можуть посилювати карантинні обмеження, але не мають право зменшувати карантинні обмеження, встановлені Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Якщо будуть внесені зміни по місту Києву, вони можуть на свій розсуд залишити частину обмежень, яка діяла у червоній зоні», - сказав Немчінов.
За його словами, дійсно є подання від Міністерства охорони здоров'я щодо зміни зонування у місті Києві. Тому на середу заплановане позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Як повідомляв Укрінформ, на брифінгу у середу мер столиці Віталій Кличко заявив, що з 1 травня Київ послаблює карантинні обмеження — відкриються ресторани і ТРЦ, а транспорт повернеться до звичного графіку.
У Києві з 5 квітня запровадили суворі карантинні обмеження до 16 квітня. 14 квітня міська комісія ТЕБ і НС подовжила дію локдауну до 30 квітня.