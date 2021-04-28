Місцева влада не може виводити регіони з «червоної» зони – Немчінов

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 квітня розглядатиме питання зміни зонування епідеміологічної небезпеки щодо Києва, але місцева влада такого рішення ухвалювати не має повноважень.

Про це міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов сказав на брифінгу за результатами чергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформ.

«Щодо рішення місцевих комісій, в тому числі київської, то вони можуть посилювати карантинні обмеження, але не мають право зменшувати карантинні обмеження, встановлені Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Якщо будуть внесені зміни по місту Києву, вони можуть на свій розсуд залишити частину обмежень, яка діяла у червоній зоні», - сказав Немчінов.

За його словами, дійсно є подання від Міністерства охорони здоров'я щодо зміни зонування у місті Києві. Тому на середу заплановане позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв Укрінформ, на брифінгу у середу мер столиці Віталій Кличко заявив, що з 1 травня Київ послаблює карантинні обмеження — відкриються ресторани і ТРЦ, а транспорт повернеться до звичного графіку.

У Києві з 5 квітня запровадили суворі карантинні обмеження до 16 квітня. 14 квітня міська комісія ТЕБ і НС подовжила дію локдауну до 30 квітня.