У медзакладах Києва - майже три тисячі COVID-пацієнтів

У стаціонарах медичних закладів Києва лікуються 2829 пацієнтів з коронавірусом.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 2829 хворих на коронавірус. 2060 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 2402 людини. Під апаратами ШВЛ – 57 хворих", - поінформував Кличко.

Він зазначив, що заповненість ліжок в комунальних медзакладах майже 48 %. Ліжок із киснем заповнено близько 56%.

«Тому ще раз закликаю всіх бути обережними. Не нехтувати правилами. Носити маски, не влаштовувати масових гулянь, дотримуватись соціальної дистанції. Щоб легковажність не спричинила нового сплеску вірусу. Щоб не повертатися знову і знову до неприємних, але, на жаль, ефективних суворих обмежень», - додав Кличко.

Читайте також: Столичні школи поновлюють навчання офлайн з 5 травня

Як повідомлялося, у Києві за минулу добу зафіксували 1070 випадків коронавірусної хвороби. Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 193 690.

З суботи, 1 травня, у столиці послаблюють карантинні обмеження.