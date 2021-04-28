Столичні школи поновлюють навчання офлайн з 5 травня

У Києві з 5 травня відновлять навчальний процес у закладах середньої освіти, дошкільної освіти та вищих навчальних закладах.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"З 5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та вищих навчальних закладах", - сказав Кличко.

Він зазначив, що у столиці також відновлять прийом документів для зарахування дітей в перший клас на наступний навчальний рік.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці 5 квітня посилили карантин, заборонивши, серед іншого, роботу навчальних закладів.