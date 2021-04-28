Київ послаблює карантин — відкривають ресторани, ТРЦ і метро для всіх

З 1 травня Київ послаблює карантинні обмеження — відкриються ресторани і ТРЦ, а транспорт повернеться до звичного графіку.

Про це заявив на брифінгу у середу мер столиці Віталій Кличко, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні вранці Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про послаблення протиепідемічних заходів у столиці. Ми сподіваємося, що і Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про перегляд рівня епідемічної небезпеки та виведення столиці із "червоної" зони", - сказав Кличко.

За його словами, з 1 травня весь наземний громадський транспорт та метро відновлять перевезення пасажирів у звичайному режимі. Але з дотриманням визначених раніше протиепідемічних норм та правил.

"Але закликаю жителів столиці користуватися громадським транспортом тільки в разі нагальної потреби", - наголосив Кличко.

За його словами, з суботи також відновлять роботу заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.

"Втім, власники цих закладів повинні розуміти, що працюватимуть тільки з дотриманням всіх норм безпеки! Це у ваших інтересах! Бо, якщо ситуація знову погіршиться, - нових обмежень не уникнути!", - наголосив мер Києва.

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Відновлять роботу і Центри надання адміністративних послуг. Але прийматимуть відвідувачів за попереднім записом через електронні сервіси.

Як повідомлялося, у Києві з 5 квітня запровадили суворі карантинні обмеження до 16 квітня. 14 квітня міська комісія ТЕБ і НС подовжила дію локдауну до 30 квітня.