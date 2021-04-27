Кличко каже, що локдаун у столиці дав позитивні результати

Київський міський голова Віталій Кличко не виключає послаблення карантинних обмежень у столиці після 30 квітня, якщо ситуація не погіршуватиметься.

Як передає Укрінформ, про це він поінформував у Фейсбуці.

«Якщо ситуація з поширенням коронавірусу в столиці не буде погіршуватися, ми не виключаємо послаблення суворих обмежень, які місто запровадило до 30 квітня. У середу, 28 квітня, буде засідати комісія з надзвичайних ситуацій міста, що складається з епідеміологів, вірусологів та інших фахівців. Вони ухвалять рішення, зважаючи на епідеміологічну ситуацію», - зазначив Кличко.

За його словами, «локдаун у Києві дав позитивні результати».

«Кількість нових випадків захворювання почала знижуватися. Але розслаблятися зарано! Є чимало ризиків. Особливо, зважаючи на те, що попереду Великодні свята. І в нас досі багато смертельних випадків від коронавірусу та тяжких хворих. Цей вірус дуже небезпечний та агресивний. І сьогодні найголовніше - зберегти здоров‘я і життя людей», - наголосив Київський міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в столиці зафіксували 869 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 31 людина померла.

В Україні за минулу добу, 26 квітня, зареєстрували 7 915 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 432. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 038 248 осіб.