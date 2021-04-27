Київ може перейти до «жовтої» зони - Степанов

Міністерство охорони здоров'я зробило подання на розгляд Державної комісії ТЕБ та НС про переведення Києва на жовтий рівень епіднебезпеки.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Наступним регіоном, який буде переведений на жовтий рівень, буде столиця, за всіма показниками Київ продемонстрував, що немає перевищення всіх критеріїв. Ми вже зробили подання на комісію ТЕБ та НС, щоб вивести Київ з червоного рівня епіднебезпеки”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 26 квітня, зареєстрували 7 915 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 432.