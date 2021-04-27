У Києві за добу - 869 випадків коронавірусу, помер 31 хворий

За минулу добу в столиці зафіксували ще 869 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 31 людина померла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

«Плюс 869 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 192 620)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, коронавірус виявили у 482 жінок віком від 19 до 95 років та у 356 чоловіків віком від 18 до 91 років, а також у 16 дівчаток від 22 днів до 15 років і 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Дарницькому районі - 168 випадків, Дніпровському - 115 та в Солом‘янському - 108.

Крім того, впродовж минулої доби в столиці зафіксували 31 летальний випадок від вірусу (загалом 4497).

За інформацією Кличка, за 26 квітня госпіталізовано 140 хворих на коронавірус, 153 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас 829 осіб одужали, а загалом - 120 873.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 26 квітня, зареєстрували 7 915 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 432. За весь час пандемії в Україні захворіло 2 038 248 осіб.