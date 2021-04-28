«Карантинний» контроль на Великдень: у Києві патрулюватимуть парки та кладовища

У Києві посилять контроль за дотриманням карантинних правил на Великдень і поминальні дні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони. Вони працюватимуть у місцях масового скупчення людей, у парках та скверах. Під час Великодніх свят та поминальних днів контролюватимуть ситуацію біля релігійних установ та на міських кладовищах", - зазначив він.

Кличко нагадав, що у Києві розробили протиепідемічні правила на час Великодніх свят. Зокрема, всім конфесіям рекомендували проводити богослужіння в онлайн-режимі та дотримуватися карантинних заходів у храмах, а освячення великодніх кошиків здійснювати на вулиці, з дотриманням дистанції між людьми.

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Як повідомлялося, у Києві з суботи, 1 травня, послаблять карантинні обмеження.