У Туреччині розробили тест, який визначає штами COVID-19

У Туреччині розробили тест, який визначає штами COVID-19

Укрінформ
В Ізмірі, що на заході Туреччини, розробили тест, який за три години визначає британський, південноафриканський та бразилійський штами COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Milliyet.

«Послідовності генів коронавірусу аналізуються за допомогою діагностичного набору, на основі спеціального програмного забезпечення. Оцінка результатів ПЛР-тесту, дає зрозуміти, чи є проба, відібрана у пацієнта, південноафриканським, бразильським, британським штамом чи початковим варіантом», - розповів доцент Ізмірського економічного університету, заступник завідувача кафедри біомедичної інженерії, Осман Долуса.

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Для отримання результату потрібно три години. Штами коронавірусу були успішно виявлені протягом першого експерименту, який тривав минулого місяця.

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За минулу добу в Туреччині було виявлено 24,7 тисяч нових випадків інфікування. 347 людей померли, 35,4 тисячі одужали. Станом на ранок сьогодні в країні вакциновано повністю 9,5 млн, ще 14 млн отримали першу дозу вакцини.

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