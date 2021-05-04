У Туреччині розробили тест, який визначає штами COVID-19

В Ізмірі, що на заході Туреччини, розробили тест, який за три години визначає британський, південноафриканський та бразилійський штами COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Milliyet.

«Послідовності генів коронавірусу аналізуються за допомогою діагностичного набору, на основі спеціального програмного забезпечення. Оцінка результатів ПЛР-тесту, дає зрозуміти, чи є проба, відібрана у пацієнта, південноафриканським, бразильським, британським штамом чи початковим варіантом», - розповів доцент Ізмірського економічного університету, заступник завідувача кафедри біомедичної інженерії, Осман Долуса.

Для отримання результату потрібно три години. Штами коронавірусу були успішно виявлені протягом першого експерименту, який тривав минулого місяця.

За минулу добу в Туреччині було виявлено 24,7 тисяч нових випадків інфікування. 347 людей померли, 35,4 тисячі одужали. Станом на ранок сьогодні в країні вакциновано повністю 9,5 млн, ще 14 млн отримали першу дозу вакцини.