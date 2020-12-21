В Україні розробили тест для одночасного визначення COVID-19 та двох штамів грипу

Науковці Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБіГ) розробили комбінований ПЛР-тест, який дозволяє в одному аналізі визначити наявність в організмі людини відразу трьох вірусів - SARS-CoV-2 та штамів А і В вірусу грипу.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив Інститут молекулярної біології та генетики.

«Нові ПЛР-тести перевірено на зразках від хворих, які були передані нам Центром громадського здоров’я в м. Києві. Сподіваємося на зацікавленість МОЗ комбінованим ПЛР-тестом",- розповів директор ІМБіГ академік Михайло Тукало.

В ІМБіГ зазначили, що тривалість проведення тесту – близько 6 годин.

З огляду на схожість симптоматики грипу та коронавірусної хвороби, такий ПЛР-тест особливо актуальний зараз, коли в Україні очікують на сезонну епідемію грипу.

Також, за повідомленням Інституту науковці завершують розробку тесту, який дозволить в процесі одного аналізу визначити наявність в організмі людини відразу п’яти вірусів, зокрема, дуже підступних щодо дітей - риновірусу та кору.

Як повідомлялося, у січні 2020 року Інститут молекулярної біології та генетики на замовлення РНБО розробив та сертифікував тест-системи для діагностики коронавірусу.

Фото: facebook.com/IMBGNASU