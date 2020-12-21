В Україні розробили тест для одночасного визначення COVID-19 та двох штамів грипу
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив Інститут молекулярної біології та генетики.
«Нові ПЛР-тести перевірено на зразках від хворих, які були передані нам Центром громадського здоров’я в м. Києві. Сподіваємося на зацікавленість МОЗ комбінованим ПЛР-тестом",- розповів директор ІМБіГ академік Михайло Тукало.
В ІМБіГ зазначили, що тривалість проведення тесту – близько 6 годин.
З огляду на схожість симптоматики грипу та коронавірусної хвороби, такий ПЛР-тест особливо актуальний зараз, коли в Україні очікують на сезонну епідемію грипу.
Також, за повідомленням Інституту науковці завершують розробку тесту, який дозволить в процесі одного аналізу визначити наявність в організмі людини відразу п’яти вірусів, зокрема, дуже підступних щодо дітей - риновірусу та кору.
Як повідомлялося, у січні 2020 року Інститут молекулярної біології та генетики на замовлення РНБО розробив та сертифікував тест-системи для діагностики коронавірусу.
Фото: facebook.com/IMBGNASU