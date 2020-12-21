ЄС погодився платити €15,5 за дозу вакцини Pfizer/BioNTech – ЗМІ

Європейський Союз погодився платити 15,5 євро за дозу вакцини від коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer/BioNTech.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це свідчить внутрішній документ ЄС.

Документ від 18 листопада був розповсюджений для внутрішнього користування після того, як 11 листопада ЄС оголосив про свою угоду із Pfizer та його німецьким партнером BioNTech.

Агентство зазначає, що ціна, яка є конфіденційною та була узгоджена для партії у 300 мільйонів доз, трохи нижча, ніж $19,50 за дозу, яку США погодились заплатити за першу партію у 100 мільйонів доз тієї ж вакцини.

У четвер держсекретар Бельгії з питань бюджету Єва Де Блікер випадково опублікувала у Твіттері конфіденційну інформацію про ціни на вакцини від коронавірусу. Згідно з цими даними, закупівельна ціна вакцини BioNTech і Pfizer мала становити 12 євро (14,6 долара США) за дозу, що змусило багатьох вважати, що це повна ціна, погоджена ЄС.

Очікується, що Європейське агентство лікарських препаратів винесе рішення по вакцину вже в понеділок, 21 грудня. А масова вакцинація почнеться одночасно у країнах ЄС 27 грудня.

Станом на ранок 21 грудня у світі зареєстрували 77 172 237 випадків коронавірусу, зокрема 1 699 644 смерті та 54 089 577 одужання.