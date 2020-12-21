Польща може стати посередником для отримання Україною європейської вакцини — посол

Посередником в наданні Євросоюзом вакцини проти COVID-19 для України може виступити Польща, відповідні переговори вже ведуться.

Про це повідомив представник України при ЄС Микола Точицький під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вакцина буде надаватися Європейським Союзом через держави-члени, тобто свого роду посередника. Ми передбачаємо, і відповідні консультації вже ведуться з нашими польськими партнерами, що це може бути Польща», - зазначив дипломат.

Точицький пояснив, що наразі ЄС розробляє механізм надання або продажу третім країнам вакцини, що передбачено кожною з шести угод, укладених Європейською комісією з виробниками. За його словами, такий механізм може бути готовий орієнтовно до середини січня.

Водночас він нагадав, що Україна, як і будь-яка інша країна, повинна буде забезпечити відповідні умови для зберігання вакцини.

Як повідомлялось, Україна планує державним коштом провести вакцинацію близько 21 млн осіб, пріоритетними групами населення будуть медпрацівники, військовослужбовці, які беруть участь в Операції Об'єднаних сил, працівники соцсфери, особи, які живуть у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Нацгвардію, ЗСУ, Нацполіцію, військовослужбовці МВС, працівники сфери освіти, люди похилого віку.

У рамках глобальної ініціативи COVAX Україна в березні 2021 року безоплатно має отримати 8 млн доз вакцини, чого вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.

Також Україна веде перемовини з виробниками та очільниками країн, де розташовані ці виробники, про закупівлю вакцин.