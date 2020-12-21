Польща може стати посередником для отримання Україною європейської вакцини — посол

Польща може стати посередником для отримання Україною європейської вакцини — посол

Укрінформ
Посередником в наданні Євросоюзом вакцини проти COVID-19 для України може виступити Польща, відповідні переговори вже ведуться.

Про це повідомив представник України при ЄС Микола Точицький під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вакцина буде надаватися Європейським Союзом через держави-члени, тобто свого роду посередника. Ми передбачаємо, і відповідні консультації вже ведуться з нашими польськими партнерами, що це може бути Польща», - зазначив дипломат.

Точицький пояснив, що наразі ЄС розробляє механізм надання або продажу третім країнам вакцини, що передбачено кожною з шести угод, укладених Європейською комісією з виробниками. За його словами, такий механізм може бути готовий орієнтовно до середини січня.

Водночас він нагадав, що Україна, як і будь-яка інша країна, повинна буде забезпечити відповідні умови для зберігання вакцини.

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Як повідомлялось, Україна планує державним коштом провести вакцинацію близько 21 млн осіб, пріоритетними групами населення будуть медпрацівники, військовослужбовці, які беруть участь в Операції Об'єднаних сил, працівники соцсфери, особи, які живуть у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Нацгвардію, ЗСУ, Нацполіцію, військовослужбовці МВС, працівники сфери освіти, люди похилого віку.

У рамках глобальної ініціативи COVAX Україна в березні 2021 року безоплатно має отримати 8 млн доз вакцини, чого вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.

Також Україна веде перемовини з виробниками та очільниками країн, де розташовані ці виробники, про закупівлю вакцин.

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