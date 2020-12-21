Євросоюз ще не обговорював допуск іноземців за довідкою про COVID-щеплення — посол

Європейський Союз поки не розглядав розширення можливості в’їзду громадян третіх країн за наявності в них довідки про вакцинування від коронавірусу.

Таке питання можуть порушити за кілька тижнів після перших вакцинацій, повідомив представник України при ЄС Микола Точицький під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

«Поки що це не розглядається. Думаю, що почнеться вакцинація десь тут у кінці грудня - січні місяці, тоді, очевидно, як у Бельгії, так і в інших державах-членах почнуть на цю тему говорити, перевіривши за два тижні перші досягнення вакцинування», - відповів дипломат на запитання, чи обговорюється наразі в ЄС можливість розширити дозвіл на в’їзд громадян з інших країн до Євросоюзу у разі наявності в них довідки про вакцинування.

У той же час Точицький наголосив, що наразі ЄС не послаблює карантинні обмеження. Як приклад він навів Бельгію, де послаблення напередодні свят полягає лише в тому, що знімається комендантська година у ніч на 25 грудня.

Водночас посол висловив думку, що у майбутньому довідка про вакцинування сертифікованою в ЄС вакциною може стати одним із елементів для надання дозволу іноземцям в’їжджати у країни Євросоюзу.

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Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу.

Британський уряд посилює карантинні обмеження в Лондоні і на південному сході Англії. На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями і родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали і перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки і утриматися від поїздок.

20 грудня Нідерланди, Бельгія та Італія оголосили, що не прийматимуть авіарейси з Великої Британії у зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусу.